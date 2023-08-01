مبكو: الاستثمارات يستحوذ على 23.1% من رأسمال الشركة

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، يقوم الصندوق بموجبها بالاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في الشركة.

وستقوم الشركة بزيادة رأسمالها من 666 مليون ريال إلى 866 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19.9 مليون سهم عادي جديد تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة الحالي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

الأسهم الجديدة

وأوضحت الشركة، أن الاكتتاب سيتم في الأسهم الجديدة بالكامل 19.9 مليون سهم من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأسمال الشركة 23.08 في المائة بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة، والتزم الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.50 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 629.9 مليون ريال.

زيادة رأس المال

وتابعت الشركة، أنه عند إتمام زيادة رأسمال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين عضوين في اللجنة التنفيذية للشركة وعضوين في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق.

وتخضع زيادة رأس مال الشركة للحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقات من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.