المفاجآت السارة للاقتصاد السعودي مسلسل لا تنقطع حلقاته مبكو: الاستثمارات يستحوذ على 23.1% من رأسمال الشركة رسميًا.. إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول روسيا مرايا تحفة فنية تتربع أودية العلا لتصبح أكثر الأماكن جذبًا للسياحة 87 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع رياح نشطة وأتربة وهطول أمطار رعدية على 6 مناطق تحذير من عواصف ترابية على جازان وعسير للمساء توقعات بأجواء حارة جدًا نهارًا على معظم المناطق روسيا تبدي إيجابية ومرونة حيال محادثات سلام برعاية سعودية دببة تقف مثل البشر في الصين
أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، يقوم الصندوق بموجبها بالاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في الشركة.
وستقوم الشركة بزيادة رأسمالها من 666 مليون ريال إلى 866 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19.9 مليون سهم عادي جديد تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة الحالي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة، أن الاكتتاب سيتم في الأسهم الجديدة بالكامل 19.9 مليون سهم من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأسمال الشركة 23.08 في المائة بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة، والتزم الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.50 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 629.9 مليون ريال.
وتابعت الشركة، أنه عند إتمام زيادة رأسمال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين عضوين في اللجنة التنفيذية للشركة وعضوين في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق.
وتخضع زيادة رأس مال الشركة للحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقات من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.