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جميع المدارس استعدت للعام الجديد بشعار العالم ينتظرك

متحدث تعليم الرياض: انتظام 1.2 مليون طالب وطالبة في 6 آلاف مدرسة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
متحدث تعليم الرياض: انتظام 1.2 مليون طالب وطالبة في 6 آلاف مدرسة
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث تعليم الرياض “عبد السلام الثميري”، اليوم الأحد، عودة ما يزيد عن 1.2 مليون طالب وطالبة في أكثر من 6 آلاف مدرسة لجميع المراحل الدراسية في انطلاقة.

العالم ينتظرك

وأضاف أن مدارس الرياض استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد تحت شعار “العالم ينتظرك”.

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وتابع أن شعارنا في تعليم الرياض هو الانتظام، وبدأ اليوم الدراسي الأول بالاصطفاف الصباحي والنشيد لوطني السعودي.

بداية العام الدراسي الجديد

هذا وينتظم اليوم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، و نحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

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