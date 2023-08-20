متحدث تعليم الرياض: انتظام 1.2 مليون طالب وطالبة في 6 آلاف مدرسة

أكد متحدث تعليم الرياض “عبد السلام الثميري”، اليوم الأحد، عودة ما يزيد عن 1.2 مليون طالب وطالبة في أكثر من 6 آلاف مدرسة لجميع المراحل الدراسية في انطلاقة.

العالم ينتظرك

وأضاف أن مدارس الرياض استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد تحت شعار “العالم ينتظرك”.

وتابع أن شعارنا في تعليم الرياض هو الانتظام، وبدأ اليوم الدراسي الأول بالاصطفاف الصباحي والنشيد لوطني السعودي.

بداية العام الدراسي الجديد

هذا وينتظم اليوم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، و نحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.