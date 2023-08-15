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متحور فرعي لمتحور أوميكرون من كورونا

متحور كورونا إي جي 5 يطرق أبواب الكويت

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
متحور كورونا إي جي 5 يطرق أبواب الكويت
المواطن - فريق التحرير

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رصدت وزارة الصحة الكويتية، متحور كورونا إي جي 5، الذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي رُصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.

كورونا في الكويت

وأردفت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقاً، غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد.

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ولفتت الوزارة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات،مضيفة أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار، والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، ورواد المؤسسات الصحية العلاجية، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.

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