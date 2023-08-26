متحور GFX الجديد يثير الهلع حول العالم.. تعرف على أعراضه

أكد مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية إن إحدى سلالات كوفيد-19 شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب أفريقيا والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا.

متحور GFX الجديد

ولدى (بي.إيه.2.86) ومتحوراته ومنها متحور GFX الجديد ، أحد متحورات أوميكرون، أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشارا في أغلب عام 2023، وهو عدد طفرات يتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه.

ورُصد متحور GFX الجديد لأول مرة في الدنمرك يوم 24 يوليو، وبعدها في عدد من الدول لدى مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة وفي الفحوصات التقليدية في المطارات وفي عينات من مياه الصرف.

حالة من الطمأنينة

وأوضح 12 عالماً من أنحاء العالم إنه على الرغم من أهمية تتبع المتحور (بي.إيه.2.86) وكذلك متحور GFX الجديد، فمن غير المرجح أن يتسبب في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظرا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية في أنحاء العالم ولحدوث إصابات سابقة.

وقالت ماريا فان كيرخوفه رئيسة المختصين الفنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية “ما تزال الأعداد ضئيلة”، وذلك خلال أولى مقابلاتها حول (بي.إيه.2.86).

وأضافت أن عدم ارتباط الحالات المعروفة ببعضها بعضا يشير إلى أن المرض يتفشى بالفعل على نطاق أكبر بكثير، وبالتحديد بسبب تراجع مراقبة تفشي المرض في أنحاء العالم وهو سبب انتشار متحورات كورونا مجددا ومنها متحور GFX الجديد.

أهمية اللقاحات

ويختبر علماء مدى كفاءة لقاحات كوفيد-19 الحديثة في مكافحة المتحور (بي.إيه.2.86) وكذلك متحور GFX الجديد، وأشارت كيرخوفه إلى أن اللقاحات أفضل في منع اشتداد المرض والوفاة منها في منع تجدد الإصابة.

وقالت ماريون كومبانس عالمة الفيروسات الهولندية والتي تقدم الاستشارات لمنظمة الصحة العالمية “نحن في مرحلة مختلفة جدا (من الجائحة)”.

وتشمل أعراض المتحور الجديد ارتفاع الحرارة، سيلان الأنف، حالة من التعب والإرهاق والإنهاك الجسدي.