Icon

أمانة جدة ترفع أكثر من 154 ألف متر مكعب من المخلفات Icon 4 أضرار خطيرة لـ المحليات الصناعية Icon شركة معادن تعلن عن فرص توظيف وتدريب Icon تحذير للسعوديين في فلوريدا من العاصفة إيداليا Icon متطلبات جديدة لرفع كفاءة وجودة مكاتب الاستقدام Icon رسمياً.. مايكروسوفت تزيل بعض ميزات متصفح إيدج Icon بشهادة مؤسسات علمية.. خطأ وكالة الطاقة الدولية ينشر الخوف ويعزز الهلع في أسواق الطاقة Icon “تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على المساهمين Icon ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك Icon فريق إنقاذ الناقلة صافر يغادر الموقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين

متطلبات جديدة لرفع كفاءة وجودة مكاتب الاستقدام

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
متطلبات جديدة لرفع كفاءة وجودة مكاتب الاستقدام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المتطلبات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام، وذلك لتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات، واستمراراً لعمل الوزارة على تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته.

متطلبات الحد الأدنى

وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها, حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة, وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.

قد يهمّك أيضاً
توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البن في الباحة بـ72 مليون ريال

توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البن في الباحة بـ72 مليون ريال

نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي

نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي

قياس دوري ومستمر للأداء

وستعمل الوزارة على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات، بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، مؤكدةً أن هذه المتطلبات الجديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الوزارة لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام ليسهم أثر تطبيقها في رفع رضا المستفيدين.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات العالية الجودة والمهنية لقطاع الاستقدام, ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية
العالم

لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات...

العالم
القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالرياض
أخبار أمنية

القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالرياض

أخبار أمنية
لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق منزل بالرياض
أخبار رئيسية

لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق...

أخبار رئيسية
سقوط 8 أطفال جراء انهيار برج مراقبة بالتشيك
غرائب

سقوط 8 أطفال جراء انهيار برج مراقبة...

غرائب
حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن
الرياضة

حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن

الرياضة
بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في سقف المبنى المنهار اليوم
أخبار رئيسية

بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في...

أخبار رئيسية
لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين
العالم

لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار...

العالم
العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة
العالم

العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق...

العالم