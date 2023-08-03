متظاهرون يغطون منزل ريشي سوناك بقماش أسود

غطى ناشطون من منظمة “غرينبيس” البيئية ، اليوم الخميس، منزل يملكه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في شمال إنجلترا ، بأغطية سوداء احتجاجاً على خطته لتوسيع التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال. .

وفي صورة نُشرت على صفحات المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المنزل الكبير مغطى بأغطية سوداء مع أربعة أشخاص على سطحه. وأوضحت غرينبيس أن النسيج بلون “النفط الأسود” يرمي إلى “تسليط الضوء على العواقب الخطيرة للجنون الحاصل على صعيد عمليات التنقيب” عن النفط.

تراخيص التنقيب

وفي وقت سابق، وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يمضي إجازة مع أسرته في كاليفورنيا، بمنح “مئات” التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في بحر الشمال.

وللمفارقة، أكد سوناك أن استغلال هذه الموارد الأحفورية البريطانية سيساعد البلاد في رحلتها نحو الحياد الكربوني، وهو هدف محدد لعام 2050.

انتقادات لـ سوناك

وقال فيليب إيفانز من منظمة غرينبيس في المملكة المتحدة “نحن بحاجة ماسة إلى أن يكون رئيس وزرائنا في موقع ريادي على صعيد المناخ، لا أن يفاقم الوضع”.

كما أضاف: “فيما حرائق الغابات والفيضانات تدمر المنازل والأرواح في جميع أنحاء العالم، يقطع سوناك التزامات بالتوسع الهائل في التنقيب عن النفط والغاز”، مندداً بـ”العبثية المذهلة” لدى رئيس الوزراء.