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احتجاجًا على إغلاق خدمة القطار يوم السبت

متظاهرون يقيدون أنفسهم بالأصفاد في تل أبيب

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
متظاهرون يقيدون أنفسهم بالأصفاد في تل أبيب
المواطن - فريق التحرير

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قيّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين أنفسهم بالأصفاد، اليوم الجمعة، داخل القطار الخفيف في تل أبيب، احتجاجًا على إغلاق خدمة القطار يوم السبت المقدس، وحالات فصل الركاب النساء عن الرجال في المواصلات العامة.

ترفض وقف الخدمات العامة

ويعتبر يوم السبت (يبدأ مع غروب شمس الجمعة حتى التوقيت ذاته من اليوم التالي) لدى اليهود المتشددين يوم عطلة مقدس لا يجب فيه تشغيل أي آلات بما في ذلك القطارات.

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لكن تل أبيب التي شهدت أمس افتتاح نتنياهو، أول خدمة قطار خفيف في المدينة تربط شمالها بجنوبها بتكلفة 381 مليون دولار، ترفض وقف الخدمات العامة، يوم السبت.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: في اليوم الأول، لتشغيل القطار الخفيف تحصن متظاهرون ضد إغلاق القطار يوم السبت، وحالات إقصاء النساء في وسائل النقل العام الأخيرة، في أحد القطارات، اليوم الجمعة، في تل أبيب – حتى أن بعضهم قيدوا أنفسهم في أعمدة داخل القطار ومنعوا الأبواب من الإغلاق.

وهتف المتظاهرون: لن نتحرك من هنا… نريد قطار يوم السبت، بحسب الصحيفة.

ولم تقتصر الاحتجاجات ضد وقف القطار يوم السبت، على محطة واحدة من المحطات الـ 34، التي تم تدشينها رسميا، اليوم الجمعة، بل شملت عدة محطات، وفق الصحيفة.

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