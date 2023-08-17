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أعاد المرور السعودي التذكير بمخاطر تعاطي مخدر الهيروين، مشيرًا إلى أن متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.
وقال المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس: إن مخدر الهيروين ذو خصائص إدمانية عالية، وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.
أوضح المرور أن أضرار مخدر الهيروين هي: