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معرّض للإصابة بالأمراض المعدية

متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية
المواطن - فريق التحرير

أعاد المرور السعودي التذكير بمخاطر تعاطي مخدر الهيروين، مشيرًا إلى أن متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.

مخدر الهيروين

وقال المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس: إن مخدر الهيروين ذو خصائص إدمانية عالية، وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.

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تأثيره وأضراره

أوضح المرور أن أضرار مخدر الهيروين هي:

  • الميول الانتحارية.
  • ضعف وضمور الجسم.
  • انخفاض شديد في معدل نبضات القلب، واحتمال مرتفع للوفاة.
  • الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز، والتهاب الكبد.

 

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