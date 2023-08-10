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يصل عددها إلى 584 قطعة

متعلقات العلامة التجارية السابقة تويتر معروضة للبيع في مزاد

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
متعلقات العلامة التجارية السابقة تويتر معروضة للبيع في مزاد
المواطن - فريق التحرير

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يعرض الملياردير إيلون ماسك لافتات مباني شركة تويتر القديمة وأشياء تذكارية أخرى من الشركة للبيع في المزاد العلني بعد أسابيع فقط من تغيير علامتها التجارية إلى الإشارة أكس X.

متعلقات تويتر معروضة للبيع

وأوضحت شبكة ” بي بي سي” أنه من بين القطع والأشياء المعروضة، والتي يصل عددها إلى 584 قطعة، هناك طاولات قهوة وأقفاص كبيرة للطيور ولوحات زيتية لصور انتشرت على نطاق واسع.

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كما يوجد أيضًا عشرات المكاتب والكراسي، وخزانة من الأسطوانات الموسيقية، وآلات موسيقية كافية لتجهيز فرقة موسيقية. ومنذ شراء منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، قلص ماسك آلاف الوظائف في محاولة لخفض التكاليف.

لافتات الشركة القديمة

وأطلق الملياردير الأمريكي على المزاد اسم تغيير العلامة التجارية لتويتر، والذي يضم تذكارات وفنون وأصول مكتبية، ولا تزال إحدى لافتات الشركة القديمة، والمعروضة في المزاد، مثبتة في المقر الرئيسي للشركة في الشارع العاشر في مدينة سان فرانسيسكو.

وجاء في قائمة العرض في الجزء الخاص باللافتة علامة الطير التي لا تزال مثبتة على جانب المبنى. وفي الشهر الماضي، أوقفت السلطات وبشكل مؤقت، محاولة لإزالة لافته أخرى لشعار شركة تويتر القديم من قبل السلطات في سان فرانسيسكو.

محتويات المزاد

ومن ضمن الأشياء المعروضة للبيع في المزاد، لوحتان زيتيتان لصور انتشرتا بشكل كبير على موقع تويتر. الصورة الأولى صورة سيلفي لمقدمة البرامج الشهيرة، إلين ديجينيرز، مرصعة بالنجوم تم التقاطها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014. والصورة الأخرى هي صورة نشرها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كجزء من تغريدة عندما أعيد انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012. وكانت الصورة في ذلك الوقت الأكثر إعجابًا عبر المنصة.

ويتضمن المزاد أيضًا معدات موسيقية مختلفة موزعة بين قيثارات ومجموعة من الطبول ومكبرات الصوت، بالإضافة إلى خزانة من الأسطوانات الموسيقية مع وحدة تحكم وموزعات ومكبرات صوت.

وتبدأ أسعار القطع المعروضة من 25 دولارًا وهو الحد الأدنى لكل قطعة، وفقا لدار هيريتيج غلوبال بارتنرز للمزادات، هذا وتبدأ العطاءات في 12 سبتمبر/ أيلول ومن المقرر أن تنتهي بعد يومين.

قرارات ماسك المفاجئة

ويأتي هذا المزاد بعد أن خفض ماسك تكاليف إدارة شركة تويتر عقب شرائه لها بقيمة بلغت 44 مليار دولار.

ومنذ شراء منصة إكس المعروفة سابقًا بـ تويتر، أجرى تقليصات كبيرة في عدد الوظائف، بما في ذلك تسريح الموظفين المسؤولين عن تتبع الإساءات على المنصة. كما غيرت الشركة أيضا طريقة التحقق من الحسابات.

وفي وقت سابق من هذا العام، نظمت الشركة مزادا لمئات الأشياء التي كانت من مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. وجذب تمثال للشعار القديم للشركة (الطائر الشهير) أعلى عرض بيع بمبلغ 100 ألف دولار.

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