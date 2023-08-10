متعلقات العلامة التجارية السابقة تويتر معروضة للبيع في مزاد

محتويات المزاد

ومن ضمن الأشياء المعروضة للبيع في المزاد، لوحتان زيتيتان لصور انتشرتا بشكل كبير على موقع تويتر. الصورة الأولى صورة سيلفي لمقدمة البرامج الشهيرة، إلين ديجينيرز، مرصعة بالنجوم تم التقاطها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014. والصورة الأخرى هي صورة نشرها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كجزء من تغريدة عندما أعيد انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012. وكانت الصورة في ذلك الوقت الأكثر إعجابًا عبر المنصة.