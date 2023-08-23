متهمان بالتلاعب بنتيجة الانتخابات سلّما نفسيهما لسلطات جورجيا

سلّم متهمان في قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحاولات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في جورجيا في العام 2020، نفسيهما أمس الثلاثاء، إلى السلطات في الولاية، وفقًا لإدارة السجون، بحسب واشنطن بوست.

دفع كفاية

ووجهت 9 تهم للخبير في القانون الدستوري، جون إيستمان، و7 تهم لسكوت هول، اللذين سلما نفسيهما كسجينين، وفقًا للموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، عاصمة الولاية.

وكانا اتفقا سابقًا مع السلطات على دفع كفالة. ويتيح دفع الكفالة عدم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي، شرط عدم مخالفة أي قانون، والامتناع عن أي تهديد، وعدم التواصل مع بعضهم البعض أو مع شهود، إلا من خلال محاميهم.

وأمام ترامب والمتهمين الـ 18 الآخرين حتى ظهر الجمعة (16,00 بتوقيت جرينتش) للحضور إلى سجن محكمة مقاطعة فولتون.

وأشار دونالد ترامب، مساء الاثنين، إلى أنه سيسلّم نفسه إلى سلطات المقاطعة الخميس.

ووجه القضاء في ولاية جورجيا إلى ترامب و18 شخصًا آخر تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.