Icon

بيع 3 صقور بأكثر من ربع مليون ريال Icon اعتقال مصري هارب من 91 حكمًا بالحبس مدتها 93 عامًا Icon السعودية أكبر سوق للمالية الإسلامية بإجمالي أصول تتجاوز 3.1 تريليونات ريال Icon السعودية تشتري الآلاف من رقائق “إنفيديا” لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي Icon الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا Icon برشلوني بديل محمد صلاح في الاتحاد Icon مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن كلهم كرماء Icon لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025 Icon متى يحق للمعلم طلب موازنة في النصاب؟ Icon مواطنون يفرون من حرائق هاواي بالقفز بالمياه وانتقادات لبايدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
3 حالات حددها دليل الاستثمار

متى يحق للمعلم طلب موازنة في النصاب؟

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
متى يحق للمعلم طلب موازنة في النصاب؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت لطيفة الدليهان، المختصة في الشأن التعليمي، الحالات التي يحق فيها للمعلم أن يطلب موازنة في النصاب.

معايير تكليف الموازنة للمعلم

وحددت الدليهان في تدوينة لها بمنصة إكس ردًّا على سؤال حول هذا الموضوع، 3 حالات يتم مراعاتها عند التكليف للموازنة وهي:

قد يهمّك أيضاً
تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء

تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء

أمطار رعدية ورياح نشطة وأجواء حارة بعدة مناطق

أمطار رعدية ورياح نشطة وأجواء حارة بعدة مناطق

1- ألا يزيد نصاب المعلم المراد تكليفه للموازنة في مدرسته الأساسية على 50% من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية.

2- أن تزيد أنصبة المعلمين في المدرسة المراد التكليف لها للموازنة عن 85% من أنصبتهم التدريسية (التخصص- المواد المسندة) وفق رتبهم التعليمية.

3- ألا يزيد نصاب المعلم المكلف (كليًّا أو جزئيًّا) للموازنة عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها.

تكليف المعلم لسد الاحتياج التعليمي

يذكر أن دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1445هـ، حدد حالات تكليف المعلم لسد الاحتياج التعليمي، ومنها: إذا كان نصاب المعلم من الحصص الأسبوعية 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، وإذا نقل المعلم داخليًّا أو خارجيًّا والمعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة)، وإذا رغب المعلم إعادة تكليفه لسد احتياج أو موازنة واقتضت المصلحة التعليمية ذلك، أو مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم بما لا يتعارض مع ما سبق إذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف، وإذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب وعدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم