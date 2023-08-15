متى يحق للمعلم طلب موازنة في النصاب؟

أوضحت لطيفة الدليهان، المختصة في الشأن التعليمي، الحالات التي يحق فيها للمعلم أن يطلب موازنة في النصاب.

معايير تكليف الموازنة للمعلم

وحددت الدليهان في تدوينة لها بمنصة إكس ردًّا على سؤال حول هذا الموضوع، 3 حالات يتم مراعاتها عند التكليف للموازنة وهي:

1- ألا يزيد نصاب المعلم المراد تكليفه للموازنة في مدرسته الأساسية على 50% من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية.

2- أن تزيد أنصبة المعلمين في المدرسة المراد التكليف لها للموازنة عن 85% من أنصبتهم التدريسية (التخصص- المواد المسندة) وفق رتبهم التعليمية.

3- ألا يزيد نصاب المعلم المكلف (كليًّا أو جزئيًّا) للموازنة عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها.

تكليف المعلم لسد الاحتياج التعليمي

يذكر أن دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1445هـ، حدد حالات تكليف المعلم لسد الاحتياج التعليمي، ومنها: إذا كان نصاب المعلم من الحصص الأسبوعية 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، وإذا نقل المعلم داخليًّا أو خارجيًّا والمعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة)، وإذا رغب المعلم إعادة تكليفه لسد احتياج أو موازنة واقتضت المصلحة التعليمية ذلك، أو مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم بما لا يتعارض مع ما سبق إذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف، وإذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب وعدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي.