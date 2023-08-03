ومن المقرّر أن يحصل المثول الأولي لترامب، اليوم الخميس، أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأمريكية، وستتولى القاضية تانيا شوتكان النظر في القضية الجنائية ضد ترامب.

وجهت لائحة اتهامات جنائية لترامب، الثلاثاء الماضي، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة التي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأمريكية.

القضية الثالثة ضد ترامب

وتلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة. وتؤرخ لائحة الاتهام لحملة من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات استمرت عدة أشهر.

وجاء في لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوي في مبنى الكابيتول، سعى ترامب لاستغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتي حسمت هزيمته.

تهمة التآمر على الحكومة الأمريكية

وتضمنت لائحة الاتهام، الصادرة، الثلاثاء الماضي، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ترامب يوما ما، والاعتداء على “الوظيفة الأساسية” للديمقراطية.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطاب موجه لمؤيديه: إنه يواجه حوالي 561 عامًا في السجن في ثلاث قضايا جنائية.