Icon

تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة Icon انقلاب عسكري في الغابون بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة Icon “الجزيرة تكافل” تحدد موعد التصويت على زيادة رأس المال Icon السعودية تستعرض جهودها في مكافحة الفساد بفيينا Icon تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة رضيع من نزيف بالدماغ في بريدة Icon مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم Icon قصة امرأة سورية استعانت بالفريق السعودي لإنقاذ أهلها Icon تطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة لـ GOOGLE MEET Icon السعودية تحذر مواطنيها بعدة ولايات أمريكية من العاصفة إيداليا Icon بلدية محافظة بدر تعلن عن وظائف عبر جدارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
من 10 ريالات إلى ريال

مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن قراره بتاريخ 29 أغسطس 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من (10) عشرة ريالات للسهم إلى ريال واحد ريال للسهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

عدد أسهم الشركة

وأوضحت الشركة في بيان على تداول اليوم ، أن عدد أسهم الشركة ستصبح بعد تجزئتها 40 مليون سهم بدلاً من 4 ملايين سهم وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

قد يهمّك أيضاً
الاتفاق على انضمام السعودية والإمارات ومصر لمجموعة بريكس

الاتفاق على انضمام السعودية والإمارات ومصر لمجموعة بريكس

الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس التعاملات منخفضاً 21.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة وبقيمة تداولات بلغت 5.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة  169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك
وظائف

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

وظائف
إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة

السوق
إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري
صحة وطب‎

إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من...

صحة وطب‎
إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار الضالة
السعودية اليوم

إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار...

السعودية اليوم
زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح
السعودية اليوم

زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في...

السعودية اليوم
إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت
العالم

إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

العالم
“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية...

السوق