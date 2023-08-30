مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم

أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن قراره بتاريخ 29 أغسطس 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من (10) عشرة ريالات للسهم إلى ريال واحد ريال للسهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

عدد أسهم الشركة

وأوضحت الشركة في بيان على تداول اليوم ، أن عدد أسهم الشركة ستصبح بعد تجزئتها 40 مليون سهم بدلاً من 4 ملايين سهم وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس التعاملات منخفضاً 21.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة وبقيمة تداولات بلغت 5.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.