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الحرب ستصبح مملة ومكلفة وغير فعالة بالنسبة لهم

مجلس الأمن الروسي: لا مفر من هزيمة الغرب في أوكرانيا

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
مجلس الأمن الروسي: لا مفر من هزيمة الغرب في أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه، لافتًا إلى أنه لا يجب أن تتوقف موسكو حتى تتم الإطاحة بنظام كييف الذي وصفه بـ الإرهابي.

دعم الغرب لأوكرانيا

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عبر حسابه على “تليجرام”: “دعوا قادتهم الذين نسوا أمر مواطنيهم، يصرخون بأعلى صوتهم بأنهم سيدعمون بقايا أوكرانيا بالأسلحة والمال طوال المدة التي يتطلبها الأمر، وسيقومون بتدريب الجنود لمصنع تعبئة اللحوم في كييف، وسيقومون بإعادة أنقاض الاقتصاد المحتضر لنظام بانديرا. وسيبقون على العقوبات المجنونة ضد روسيا“، بحسب ما ذكرت “روسيا اليوم”.

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وتابع المسؤول الروسي: “هذا الأمر لن يساعد. لماذا؟ بالنسبة لهم، هذه حرب غريبة يموت فيها أناس غرباء عنهم. وعلى الرغم من أنهم لا يشعرون بالأسف تجاههم، إلا أن الغرب لن يذهب أبدًا إلى أبعد من الحد الذي سيبدأ بعده في الإضرار بمصالحه. بغض النظر عن مدى ارتفاع صوته في قممه وفي الأمم المتحدة. هذه الحرب بأيد غريبة عاجلًا أم آجلًا ستصبح مملة ومكلفة وغير فعالة”.

هجمات كييف على موسكو

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط عدة هجمات أوكرانية على موقع داخل روسيا، بما فيها العاصمة موسكو، وشبه جزيرة القرم، فيما كشفت لقطات مصورة حجم الدمار الذي لحق بأحد الأبنية داخل موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إحباط هجوم إرهابي أوكراني استهدف موسكو وضواحيها بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الدفاعات الروسية أسقطتها دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة طائرة من دون طيار أوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو.

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