مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش أداء الاقتصاد ويشيد بتراجع معدلات التضخم

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، فضلاً عن توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المحلي، مشيدًا باستمرار الأداء الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، وتراجع معدلات التضخم إلى 2.7%.
كما تضمن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وآخر تطوراته، وتحليلًا لأبرز مؤشراته.
وناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من وزارة المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وما تضمنه التقرير من قدرة السعودية على مواجهة الظروف والتحولات التي يشهدها الاقتصاد، وذلك عبر تبني العديد من الإجراءات الطموحة والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، حيث ساهمت برامج الرؤية في نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 13% مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.