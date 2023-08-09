أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 47 مليون ريال خسائر اليمامة للحديد في الربع الثالث مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة سامي ضمن أكبر 100 شركة دفاع عالميًا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقل اجتماعية في نواحٍ كثيرة الرياض تجمع ثقافات العالم بمعرض بين ثقافتين خدمة الحرمين الشريفين ترتقي إلى آفاق جديدة منطقة جديدة في السعودية ستحوّل الصحراء إلى أراضٍ زراعية خصبة “صافولا” تحقق أرباحاً بقيمة 132 مليون ريال العاصفة “خانون” تضرب الصين وتتحرك تجاه اليابان
أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تشترط خبرة) في منطقة الرياض على النحو التالي:
– محلل الأعمال – لا يشترط خبرة (Business Analyst)
– مسؤول إدارة الوصول للبيانات – لا يشترط خبرة (Data Access Management Officer)
– أخصائي أول إدارة البيانات (Data Management Specialist)
– أخصائي امتثال البيانات – لا يشترط خبرة (Data Compliance Specialist)
– أخصائي حكومة البيانات – لا يشترط خبرة (Data Governance Specialist)
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– إدارة المعلومات
– نظم المعلومات الإدارية
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– تقنية المعلومات
– إدارة الجودة
– علوم البيانات
– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا