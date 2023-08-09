مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تشترط خبرة) في منطقة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل الأعمال – لا يشترط خبرة (Business Analyst)

– مسؤول إدارة الوصول للبيانات – لا يشترط خبرة (Data Access Management Officer)

– أخصائي أول إدارة البيانات (Data Management Specialist)

– أخصائي امتثال البيانات – لا يشترط خبرة (Data Compliance Specialist)

– أخصائي حكومة البيانات – لا يشترط خبرة (Data Governance Specialist)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– إدارة المعلومات

– نظم المعلومات الإدارية

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– إدارة الجودة

– علوم البيانات

– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا