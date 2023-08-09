Icon

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء Icon 47 مليون ريال خسائر اليمامة للحديد في الربع الثالث Icon مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة Icon سامي ضمن أكبر 100 شركة دفاع عالميًا Icon وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقل اجتماعية في نواحٍ كثيرة Icon الرياض تجمع ثقافات العالم بمعرض بين ثقافتين Icon خدمة الحرمين الشريفين ترتقي إلى آفاق جديدة Icon منطقة جديدة في السعودية ستحوّل الصحراء إلى أراضٍ زراعية خصبة Icon “صافولا” تحقق أرباحاً بقيمة 132 مليون ريال Icon العاصفة “خانون” تضرب الصين وتتحرك تجاه اليابان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة البكالوريوس فأعلى

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تشترط خبرة) في منطقة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل الأعمال – لا يشترط خبرة (Business Analyst)
– مسؤول إدارة الوصول للبيانات – لا يشترط خبرة (Data Access Management Officer)
– أخصائي أول إدارة البيانات (Data Management Specialist)
– أخصائي امتثال البيانات – لا يشترط خبرة (Data Compliance Specialist)
– أخصائي حكومة البيانات – لا يشترط خبرة (Data Governance Specialist)

قد يهمّك أيضاً
اعتماد 6 رياضات في دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023

اعتماد 6 رياضات في دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023

مسيرة عمران خان من لاعب كريكيت إلى أشهر سجين سياسي بالعالم

مسيرة عمران خان من لاعب كريكيت إلى أشهر سجين سياسي بالعالم

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– إدارة المعلومات
– نظم المعلومات الإدارية
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– تقنية المعلومات
– إدارة الجودة
– علوم البيانات
– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم