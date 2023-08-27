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لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تشترط خبرة) في منطقة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل أعمال أول ( Senior Business Analyst)
– عالم البيانات – لا يشترط خبرة (Data  Scientist)

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التخصصات المطلوبة:

– علم البيانات
– علوم الحاسب
– الرياضيات
– الإحصاء
– علوم الكمبيوتر
– العلم والتحليل
– الذكاء الاصطناعي
– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة

نبذة عن المجلس:

مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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