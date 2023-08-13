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بهدف تحسين المعاجم العربية وتطويرها وإثراء المحتوى اللغوي العربي

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مسار “بناء المعاجم الرقمية”

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مسار “بناء المعاجم الرقمية”
المواطن - فريق التحرير

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أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم الخميس 23/01/1445هـ الموافق 10/08/2023م، مسار “بناء المعاجم الرقمية”، الذي يهدف إلى تمكين صنّاع المعاجم والمهتمين من التقنيات الحديثة المستعملة في بناء المعاجم الرقمية الحديثة، وترجمة المحتوى الرقمي للعربية، وتدريبهم على استعمال المعايير الحديثة المتبعة في الصناعة المعجمية.

ومن أهداف إطلاق هذا المسار: تحسين المعاجم العربية وتطويرها، وإثراء المحتوى اللغوي العربي المتاح على الإنترنت بما يسهم في نشر الوعي والمعرفة، وتحسين مستوى الثقافة والتعليم، والارتقاء بالمستوى اللغوي المستعمل، وتوثيق الاتصال والتفاعل الثقافي بين الشعوب، ودعم الأعمال التي تخدم اللغة العربية تقنيًّا.

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إطلاق مسار بناء المعاجم الرقمية

ويتكون المسار من أربعة مجالات رئيسة، هي: معاجم تُعنى بالمفردات، ومعاجم تُعنى بالتراكيب، ومعاجم تُعنى بالمصطلحات، ومعاجم تُعنى بالاستعمالات والدلالات، وتنتظم في خطة متكاملة لبناء ثلاثين معجمًا لغويًّا رقميًّا في المجالات المذكورة.

ويستهدف مسار “بناء المعاجم الرقمية”، الأفراد المتخصصين في صناعة المعاجم العربية، والمهتمين بهذا المجال، والراغبين في تحويل معاجمهم الورقية إلى معاجم رقمية، والمترجمين وغير اللغويين من التخصصات الأخرى الذين لديهم الرغبة في تطوير مهاراتهم في بناء المعاجم الرقمية وترجمة المحتوى المعجمي الرقمي.

أهداف مجمع الملك سلمان

وعلى الراغبين في المشاركة في بناء مسار “المعاجم الرقمية” التسجيلُ في الموقع الشبكي للمجمع على الرابط (https://anlp.ksaa.gov.sa/e-dictionaries/ )، وقد حُددت للمشارَكةِ مجموعة من الضوابط، منها: حيازة المتقدم درجة علمية في مجال تخصص المعجم الذي سيتولى بناءه، إتقان اللغة العربية وقواعدها، والدراية بالمعايير الحديثة للتأليف المعجمي ومناهجه وأدواته، والإلمام بالتقنيات الرقمية الحديثة، والأمانة العلمية والسمعة الطيبة، وتقديم خطة علمية مُحكَّمة لبناء المعجم المتقدَّم له، وأن يحمل المتقدم اهتمامًا بالصناعة المعجمية أو التأليف المعجمي أو التجربة الثرية في الترجمة إلى العربية.

ومن الجدير بالذكر أنّ مسار بناء المعاجم الرقمية يندرج ضمن أهداف مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الرامية إلى تطوير التقنيات التي تخدم لغة الضاد استعمالًا وإنتاجًا، وطرح مبادرات رقمية تعزز التوظيف الإيجابي للتقنية في موضوعات اللغة العربية.

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