مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 التي أُقيمت اليوم في إمارة موناكو الفرنسية عن مواجهات نارية في المجموعات الثماني، وذلك ضمن مرحلة دور المجموعات في البطولة.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وجاءت المجموعة الأولى في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 مكونة من: “بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي، غلطة سراي التركي”.

المجموعة الثانية مكونة من: “إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتينج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني”.

المجموعة الرابعة مكونة من: “بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، ريال سوسيداد الإسباني”.

المجموعة الخامسة: “فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي”.

المجموعة السادسة: “باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”.

المجموعة السابعة: “مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة الثامنة: “برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي”.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حقق لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023 يوم 10 يونيو الماضي، وذلك بعد تفوقه في المباراة النهائية على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد سجله اللاعب الإسباني رودري من تصويبة قوية.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا حيث حقق اللقب في 14 مناسبة كان آخرها في صيف عام 2022 على حساب نادي ليفربول الإنجليزي.