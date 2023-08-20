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المشروع عليه تغطية تأمينية خاصة بمثل هذه المخاطر

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أكدت مجموعة سليمان الحبيب، اليوم الأحد، أنها تعمل على تقييم الأضرار الناتجة عن حريق المستشفى التابع لها في الرياض.

حريق في الرياض

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن وقوع حريق في مشروع مستشفى شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة للمجموعة) قيد الإنشاء، الواقع على طريق أنس بن مالك بمدينة الرياض، وذلك مساء يوم الخميس الماضي.

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وأكدت الشركة في بيان لها على تداول، أنه تمّت السيطرة على الحريق وإخماده، وجار العمل حالياً وبالتعاون مع الجهات المختصة على التحقُّق من الأسباب الفنية للحريق.

تقييم الأضرار

وبينت أنها تعمل على تقييمٍ كامل للأضرار والآثار الناتجة عن الحريق، مع العلم بأن المشروع عليه تغطية تأمينية عن مثل هذه المخاطر وفقاً للشروط والأحكام المنظّمة لها.

وذكرت أنه سوف يتم استئناف الأعمال في المشروع بعد التأكد من سلامة موقع المشروع وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تفاصيلٍ أو أي تطوراتٍ جوهرية أخرى في حينه وفق الأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك أي تأثير للحريق على موعد تاريخ تشغيل المشروع.

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