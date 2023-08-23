مجهول يتسلق المعرض الوطني في بريطانيا والشرطة تطوق المكان

أغلقت شرطة العاصمة البريطانية المعرض الوطني بوسط لندن الثلاثاء بعد أن قام شخص بتسلق المبنى.

في حالة يائسة

وتم استدعاء شرطة العاصمة لندن إلى المعرض بعد الساعة 2.30 بعد الظهر مباشرة بتوقيت لندن، حيث كان رجل موجودًا على سطح المبنى وفي حالة يائسة، وفق صحيفة إيفيننج ستاندارد البريطانية.

وذكرت شرطة العاصمة أن خدمة الإسعاف في لندن حضرت أيضًا وتحاول الاتصال بالرجل.

وتم إغلاق الطرق المحيطة بميدان ترافلجر حيث يقع المعرض وسط لندن كإجراء احترازي، كما تم تطويق المنطقة الواقعة أمام مدخل المعرض وشوهدت حشود من الناس يسيرون بجوارها، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المعرض الوطني في بيان: لقد أغلقنا المعرض الوطني مؤقتًا، بما في ذلك العرض الحالي بعنوان سمر أون ذا سكوير.

وأردفت: سنبقيكم على اطلاع دائم عندما نتمكن من إعادة فتحه.