Icon

زوجة نيمار: السعوديون رائعون ومهذبون Icon مكسيكية تحول شقتها إلى مستشفى للطيور المصابة Icon الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س Icon أدوية بين أيدينا تعالج الشيخوخة دون أن نشعر Icon القبص على عدد من مروجي المخدرات في السعودية Icon تراجع مخزونات النفط الأمريكية 2.42 مليون برميل Icon مجهول يتسلق المعرض الوطني في بريطانيا والشرطة تطوق المكان Icon ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط ترقب للفائدة Icon الألعاب الناريّة تُضيء سماء أبها احتفالًا بصيف عسير Icon متهمان بالتلاعب بنتيجة الانتخابات سلّما نفسيهما لسلطات جورجيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان في حالة يائسة

مجهول يتسلق المعرض الوطني في بريطانيا والشرطة تطوق المكان

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ صباحاً
مجهول يتسلق المعرض الوطني في بريطانيا والشرطة تطوق المكان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلقت شرطة العاصمة البريطانية المعرض الوطني بوسط لندن الثلاثاء بعد أن قام شخص بتسلق المبنى.

في حالة يائسة

وتم استدعاء شرطة العاصمة لندن إلى المعرض بعد الساعة 2.30 بعد الظهر مباشرة بتوقيت لندن، حيث كان رجل موجودًا على سطح المبنى وفي حالة يائسة، وفق صحيفة إيفيننج ستاندارد البريطانية.

قد يهمّك أيضاً
توضيح من حساب المواطن حول أحقية حصول المطلق على الدعم

توضيح من حساب المواطن حول أحقية حصول المطلق على الدعم

77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

وذكرت شرطة العاصمة أن خدمة الإسعاف في لندن حضرت أيضًا وتحاول الاتصال بالرجل.

وتم إغلاق الطرق المحيطة بميدان ترافلجر حيث يقع المعرض وسط لندن كإجراء احترازي، كما تم تطويق المنطقة الواقعة أمام مدخل المعرض وشوهدت حشود من الناس يسيرون بجوارها، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المعرض الوطني في بيان: لقد أغلقنا المعرض الوطني مؤقتًا، بما في ذلك العرض الحالي بعنوان سمر أون ذا سكوير.

وأردفت: سنبقيكم على اطلاع دائم عندما نتمكن من إعادة فتحه.

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي
الرياضة

الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي

الرياضة
طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة بوبا
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة بوبا

وظائف
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8 مساء
السعودية اليوم

حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8...

السعودية اليوم
لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر...

الرياضة
أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول العالم
العالم

أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول...

العالم
ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38 شخصًا
العالم

ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38...

العالم