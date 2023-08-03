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قبل مواجهة الزمالك المصري

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
المواطن - فريق التحرير

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حرص محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، على زيارة مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس.

محافظ الطائف يدعم العالمي

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من زيارة محافظ الطائف إلى مقر بعثة العالمي، مقدمًا له الشكر الجزيل على كل ما يجده الفريق من اهتمام وحرص.

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محافظ الطائف يزور النصر
جانب من الزيارة – المصدر @AlNassrFC

وجاءت زيارة محافظ الطائف لبعثة النصر، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المرتقبة ضد الزمالك المصري، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

محافظ الطائف يزور النصر
جانب من الزيارة – المصدر @AlNassrFC

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والزمالك

ويتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم أمام النصر، بالتشكيل التالي؛ محمد صبحي، مزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حاتم سكر، نبيل عماد دونجا، أحمد فتوح، عمرو السيسي، محمود عبدالرزاق شيكابالا، أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري.

الزمالك في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ العالمي مباراة الزمالك بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، خالد الغنام وكريستيانو رونالدو.

وقبل مباراة الزمالك ضد النصر اليوم، يحتل العالمي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الفريق المصري برصيد 3 نقاط.

النصر - مباراة الزمالك ضد النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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