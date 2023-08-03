محافظ الطائف يزور بعثة النصر

حرص محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، على زيارة مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس.

محافظ الطائف يدعم العالمي

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من زيارة محافظ الطائف إلى مقر بعثة العالمي، مقدمًا له الشكر الجزيل على كل ما يجده الفريق من اهتمام وحرص.

وجاءت زيارة محافظ الطائف لبعثة النصر، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المرتقبة ضد الزمالك المصري، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والزمالك

ويتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم أمام النصر، بالتشكيل التالي؛ محمد صبحي، مزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حاتم سكر، نبيل عماد دونجا، أحمد فتوح، عمرو السيسي، محمود عبدالرزاق شيكابالا، أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ العالمي مباراة الزمالك بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، خالد الغنام وكريستيانو رونالدو.

وقبل مباراة الزمالك ضد النصر اليوم، يحتل العالمي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الفريق المصري برصيد 3 نقاط.