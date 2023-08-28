محافظ حفر الباطن يطلع على التقرير السنوي لجمعية تعافي

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استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية “تعافي” عبدالسلام الجبر.
وقدم الجبر للمحافظ التقرير السنوي لفرع الجمعية بمحافظة حفر الباطن، والذي يتضمن أبرز الأهداف والخطط الإستراتيجية للجمعية والتي تتضمن تقديم برامج تأهيلية للمتعافين تساهم في عدم عودتهم للإدمان والأخذ بأيديهم والاهتمام بأسرهم.
وأكد الأمير منصور بن محمد على الدور الرائد للجمعية في توعية الأفراد والمجتمع عن آفة المخدرات، وما تقدمه من خدمات للمستفيدين بمجال العلاج والتأهيل بهدف عودتهم أفرادًا صالحين في مجتمعهم.