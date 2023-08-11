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في افتتاح الموسم بدوري روشن السعودي

محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحزم

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحزم
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي ضد الحزم اليوم، في أولى مواجهات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي.

مباراة الأهلي ضد الحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الحزم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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ويدخل الراقي مباراة اليوم، بحثًا عن الفوز وتحقيق انطلاقة قوية في بداية الموسم، خاصة بعد التعاقدات القوية التي أبرمها في الميركاتو الصيفي، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، تحقيق نتيجة إيجابية.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

محرز وفيرمينو يقودان التشكيل

وأنهى الراقي بقيادة يايسله استعداداته بالأمس، حيث خاض مناورة مصغرة وتدريبات تكتيكية، ليتضح اعتماده على القوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي ضد الحزم، أملًا في هز الشباك مبكرًا وتسهيل مهمته في الفوز.

الأهلي - مباراة الأهلي ضد الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

واعتمد يايسله في المناورة بشكل أساسي على الخماسي الأجنبي الجديد بقيادة الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو، فيما أبقى على مقاعد البدلاء الإيفواري فرانك كيسيه والبرازيلي روجير إيبانيز، المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق.

وجاء تشكيل الراقي المتوقع في مباراة الأهلي ضد الحزم، كالتالي؛ إدوارد ميندي، إليوسكي، عبدالباسط هندي، فهد حمد، علي مجرشي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، سانت ماكسيمين، رياض بودبوز، محرز وفيرمينو.

رياض محرز أهلاوي
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

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