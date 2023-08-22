محظورات تجنب استخدامها في تنظيف الأجهزة الإلكترونية

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تحدث الخبير التقني طارق الجاسر عن محظورات ونصائح تنظيف الأجهزة الإلكترونية وكيفية الحفاظ على أدائها الأمثل.
وأردف طارق الجاسر في تصريحات للعربية إف إم، أن استخدام مواد التنظيف تضر بالتلفزيون، كما أن استخدام المسحات الطبية في تنظيف الهواتف الذكية يضر بها لأن الكحول يؤثر على طبقات الحماية الموجودة على الشاشة والتي تمنع الإضاءة الزرقاء عن العين.
ونصح الجاسر بالتنظيف بالهواء مثل البخاخة وضاغط الهواء والفوط الخاصة بتنظيف الأجهزة، كما حذر من استخدام المناديل، والسوائل التي تؤثر على الدائرة الكهربائية.
تعرّف على محظورات ونصائح تنظيف الأجهزة الإلكترونية وكيفية الحفاظ على أدائها الأمثل مع الخبير التقني طارق الجاسر @tariqaljaser في #مساؤكم_معنا
مع محمد عطية @Mohamedattiak
وعلي السمان@AliElsamman1#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/ml6Wmlelj2
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 22, 2023