محلل الأرصاد: نحن في آخر موجات الصيف رقم مميز لحارس الفيحاء في دوري روشن سبب يُقرب سيرجيو راموس من غلطة سراي 5 اشتراطات لدخول الحيوانات الأليفة إلى السعودية جمهور الاتحاد يدعم كريم بنزيما ويُطالب برحيل سانتو! وزارة الحج والعمرة: التأشيرة الفعالة شرط التسجيل في نسك وزارة الصناعة تدرب 1000 مواطن ومواطنة في مجال التقنيات تعليم الرياض يشدد على إجراءات الأمن والسلامة في المدارس هيئة الصحفيين بحفر الباطن تناقش دور الإعلام في تعزيز العمل التطوعي الفيحاء يطرح تذاكر مباراة الحزم
كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن السعودية في فترة انتقالية فصلية بانتهاء فصل الصيف ودخول الخريف، مؤكدًا أن هذه آخر موجات الصيف.
وقال العقيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” إنه دائمًا في الفترات الانتقالية بفصول السنة يوجد اضطرابات جوية كبيرة على كثير من مناطق السعودية.
وأضاف أنه غالبًا في فصل الصيف تهطل الأمطار بشكل غزير على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية لمكة).
وحول درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، أوضح العقيل أنه يتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة خلال نهاية الأسبوع على القطاع الشرقي والشمال الشرقي للسعودية، وستكون هذه آخر موجات الصيف.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: نحن في فترة انتقالية فصلية، وهذه آخر موجات الصيف #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Jr41ZvpprU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2023