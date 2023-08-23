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محلل الأرصاد: نحن في آخر موجات الصيف

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
محلل الأرصاد: نحن في آخر موجات الصيف
المواطن - فريق التحرير

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن السعودية في فترة انتقالية فصلية بانتهاء فصل الصيف ودخول الخريف، مؤكدًا أن هذه آخر موجات الصيف.

فترة انتقالية

وقال العقيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” إنه دائمًا في الفترات الانتقالية بفصول السنة يوجد اضطرابات جوية كبيرة على كثير من مناطق السعودية.

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صور رادارات الطقس تبين استمرار الأمطار على 5 مناطق

صور رادارات الطقس تبين استمرار الأمطار على 5 مناطق

وأضاف أنه غالبًا في فصل الصيف تهطل الأمطار بشكل غزير على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية لمكة).

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، أوضح العقيل أنه يتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة خلال نهاية الأسبوع على القطاع الشرقي والشمال الشرقي للسعودية، وستكون هذه آخر موجات الصيف.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

 

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