محمد البكيري: جوتا طار!

أثار الإعلامي الرياضي محمد البكيري، حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

محمد البكيري يؤكد رحيل جوتا

ونشر محمد البكيري عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، صورة للنجم البرتغالي بقميص الاتحاد، وعلق قائلًا: “جوتا طار”، في إشارة إلى رحيله عن صفوف العميد هذا الصيف.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة محمد البكيري، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وتساءلوا عن الوجهة الجديدة للاعب البرتغالي، فيما انتقد البعض إدارة الاتحاد والمدير الفني نونو سانتو، للموافقة على رحيله.

وشارك جوتا كبديل في أول مباراتين للاتحاد بدوري روشن السعودي، وترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، بأن الإدارة ترغب في عقد صفقة تبادلية بانتقاله إلى صفوف الشباب، لضم المدافع حسان تمبكتي.

وكان الاتحاد قد نجح في التعاقد مع النجم البرتغالي صاحب الـ24 عامًا، في شهر يوليو الماضي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتيك الإسكتلندي، بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى عام 2026.

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز أول جولتين على حساب الرائد بنتيجة 3/ 0 والطائي بـ2/ 0.