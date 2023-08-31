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بعد انتقاله إلى الهلال رسميًا

محمد الربيعي: شكرًا للكيان الأهلاوي وأعتذر على أي تقصير

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
محمد الربيعي: شكرًا للكيان الأهلاوي وأعتذر على أي تقصير
المواطن - فريق التحرير

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وجه حارس المرمى محمد الربيعي، رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، والانتقال إلى صفوف الهلال.

محمد الربيعي يشكر الأهلي

وقال محمد الربيعي في رسالته إلى الراقي: “شكرًا بحجم السماء للكيان الأهلاوي وجماهيره العريقة على الفترة التي قضيتها في هذا النادي الكبير، وأقدم اعتذاري للجميع على أي تقصير”.

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محمد الربيعي
الربيعي – المصدر @AlRubaie_17

وتابع الربيعي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الخميس: “وأشكر إدارة الهلال على احترافيتها في المفاوضات والشكر موصول لوكيل أعمالي الدكتور صالح اليامي ومكتب 4G Sport Marketing، والأستاذ سلطان دغمان”.

وفاجأ نادي الهلال الوسط الرياضي بالأمس، وأعلن عن إتمام إجراءات التوقيع مع محمد الربيعي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات، حتى نهاية منافسات موسم 2026\ 2027.

محمد الربيعي
الربيعي بعد التوقيع مع الهلال – المصدر @Alhilal_FC

مسيرة مميزة

وبدأ محمد الربيعي مسيرته في الفئات العمرية بنادي الأخدود، ومنه إلى النادي الأهلي خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2023، تخللها فترة إعارة لمدة موسم رياضي واحد مع الباطن في موسم 2018\ 2019.

وعلى الصعيد الدولي، خاض الربيعي صاحب الـ26 عامًا، 7 مباريات ودية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكانت المواجهة الأولى أمام الإمارات في عام 2019، كما لعب في بطولة كأس العرب.

محمد الربيعي
الربيعي

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