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متحدثًا عن أن عرض النصر والأهلي كان أعلى من عرض الهلال

محمد العنزي: الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة بصفقة حسان تمبكتي

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
محمد العنزي: الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة بصفقة حسان تمبكتي
المواطن - محمد سمعه

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كشف الإعلامي الرياضي محمد العنزي عن أن إدارة الهلال وخالد الثنيان رئيس نادي الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في صفقة انتقال اللاعب حسان تمبكتي من نادي الشباب إلى الهلال.

وكان الهلال أعلن مساء أمس الاثنين عن ضمه تمبكتي صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من الشباب حتى صيف 2027.

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كواليس صفقة حسان تمبكتي

وقال العنزي في برنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في الصفقة، التعاقد تم 2 ونصف فجرًا بتوقيت السعودية فجر أمس الاثنين، وعرض الهلال كان الأقل ماليًّا بقيمة 20 مليون ريال مع إعارة الثلاثي محمد جحفلي وحمد اليامي وعبدالله رديف للشباب لمدة موسم مقابل إعارة تمبكتي لـ الهلال لمدة موسم، لكن ماذا حدث، الهلال ضم اللاعب نهائيًّا”.

حسان تمبكتي - الهلال - 3 - فهد بن نافل

وأضاف العنزي: “أيضًا لماذا قبل مجلس إدارة الشباب بالعرض المالي الأقل، عرض النصر كان 90 مليون ريال وعرض الأهلي كان 60 مليون ريال وعرض الهلال كان 20 مليون ريال، لماذا تنازل رئيس الشباب عن مصلحة النادي، كذلك حسب معلوماتي من وقع على ورقة انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال هو رئيس الشباب خالد الثنيان وليس خليف الهويشان المدير التنفيذي للنادي، فهذا مخالف حيث من المفترض توقيع المدير التنفيذي للنادي على ورقة انتقال اللاعب وليس رئيس الشباب”.

وتابع العنزي: “حسب معلوماتي أيضًا، الإدارة التنفيذية بنادي الشباب لا تعلم أي شيء عن انتقال تمبكتي لـ الهلال، ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الهلال مخالفة عند إتمام صفقة، سبق وأن فعلها في صفقة محمد جحفلي”.

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