محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

طمأن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد العويس الجماهير، قبل مباراة النصر المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

محمد العويس يعود للتدريبات

وانضم محمد العويس إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الطائف بالأمس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف قبل بدء مرحلة المجموعات.

وشارك محمد العويس في المران بشكل طبيعي بالأمس، الأمر الذي طمأن المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، نظرًا لغياب حارس المرمى الأساسي عبدالله المعيوف بعد تعرضه للطرد أمام الشباب.

وحصل عبدالله المعيوف على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 24 من مباراة الهلال ضد الشباب في نصف النهائي، وشارك الحارس حبيب الوطيان بدلًا منه، وظهر بشكل مميز وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة، ولكن الخبرات تُرجح كفة محمد العويس في حالة جاهزيته.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.