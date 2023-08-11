Icon

الرطيان: لا تلقبوني بـ الدكتور فأنا لم أكمل الثانوية العامة Icon انطلاقة دوري روشن تجذب أنظار العالم إلى جدة اليوم Icon تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا Icon زي عامل النظافة في دبي يثير الجدل Icon محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي Icon الأرصاد تحذر : أمطار غزيرة ورياح نشطة على جازان Icon أبرز أرقام روجر إيبانيز قبل الانتقال للأهلي Icon الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير وجازان والباحة Icon محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحزم Icon واشنطن تدعم إكواس بشأن النيجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد غياب عبدالله المعيوف للطرد

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طمأن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد العويس الجماهير، قبل مباراة النصر المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

محمد العويس يعود للتدريبات

وانضم محمد العويس إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الطائف بالأمس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف قبل بدء مرحلة المجموعات.

قد يهمّك أيضاً
مقطع فيديو يحسم مصير مشاركة مالكوم أمام الاتحاد

مقطع فيديو يحسم مصير مشاركة مالكوم أمام الاتحاد

كشف لغز العثور على جثة عارية داخل برميل بأمريكا

كشف لغز العثور على جثة عارية داخل برميل بأمريكا

محمد العويس
العويس – المصدر @Alhilal_FC

وشارك محمد العويس في المران بشكل طبيعي بالأمس، الأمر الذي طمأن المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، نظرًا لغياب حارس المرمى الأساسي عبدالله المعيوف بعد تعرضه للطرد أمام الشباب.

وحصل عبدالله المعيوف على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 24 من مباراة الهلال ضد الشباب في نصف النهائي، وشارك الحارس حبيب الوطيان بدلًا منه، وظهر بشكل مميز وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة، ولكن الخبرات تُرجح كفة محمد العويس في حالة جاهزيته.

طرد عبدالله المعيوف
لحظة طرد المعيوف

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @UAFAAC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم