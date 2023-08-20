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من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة

محمد بن سلمان يضع نقطة انطلاق جديدة لجامعة كاوست

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
محمد بن سلمان يضع نقطة انطلاق جديدة لجامعة كاوست
المواطن - فريق التحرير

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يمثل إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن استراتيجية جامعة كاوست، نقطة انطلاق جديدة للجامعة، تعمل من خلالها على تعظيم أثرها الإيجابي على المملكة والعالم، من خلال تركيز الأبحاث على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص ، لتحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

ريادة جامعة كاوست

وقد رسخت كاوست منذ تأسيسها مكانتها كإحدى أفضل الجامعات البحثية الرائدة عالميًا، من خلال التركيز على البحث والابتكار، واستقطاب أفضل المواهب من المملكة والعالم.

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استراتيجية كاوست

كما ركزت أبحاث كاوست على التعامل مع أبرز التحديات التي تواجه العالم، وللجامعة تعاون كبير مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تسهم من خلاله في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أهداف الاستراتيجية

وتهدف الاستراتيجية إلى توفير فرص نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتمكينهم من تطبيق العلوم والبحوث، لإحداث أثر عالمي مستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية، ومن أهم المبادرات الناتجة عن هذه الشراكات؛ “مبادرة كاوست لإحياء الشعاب المرجانية بالشراكة” مع “نيوم”، للعمل على زراعة وإعادة إحياء مئات الآلاف من الشعاب المرجانية على مساحة 100 هكتار، في جزيرة شوشة بالبحر الأحمر، إضافة إلى استمرار التعاون مع كبرى الشركات في المملكة والعالم مثل: أرامكو، وسابك، وأكوا باور، وآي بي إم، وداو، وبوينج.

استراتيجية كاوست

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