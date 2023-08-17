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محمد صلاح بديل جوتا في الاتحاد!

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
محمد صلاح بديل جوتا في الاتحاد!
المواطن - فريق التحرير

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أكد موقع dailyrecord البريطاني أن مفاوضات الاتحاد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، لا زالت قائمة من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الحالي.

وكان صندوق الاستثمارات قد تملك أربعة أندية وهم الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، ومنذ ذلك الحين شهد سوق الانتقالات صفقات عالمية من العيار الثقيل آخرها نيمار جونيور لنادي الهلال.

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وأوضح الموقع في العنوان الرئيسي أن إدارة إنمار الحائلي لا زالت تعمل على ضم صلاح، إذ قدمت عرضاً تاريخياً ليكون بديلاً عن البرتغالي جوتا القادم من نادي سيلتك خلال الصيف الحالي.

ويرى الموقع أن البرتغالي جوتا سيخرج من العميد بنظام الإعارة إذ لم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن ما يجبر إدارة العميد على مسابقة الزمن لحسم صفقة من العيار الثقيل.

وختم الموقع تقريره أن صفقة صلاح متعطلة حتى اللحظة بسبب رفض المدرب الألماني يورغن كلوب التخلي عن خدمات هدافه في وقت ضيق، إذ لا يمكن تعويضه ببديل سوبر ستار.

وشنت جماهير الاتحاد حملة كبيرة عبر منصة X تطالب إدارة النادي بالتعاقد مع الفرعون المصري هداف ليفربول ومنتخب مصر، بجانب مدافع آخر بعد إصابة المصري أحمد حجازي.

جدير بالذكر أن الاتحاد حصل على خدمات كريم بنزيما وكانت في صفقة انتقال حر، وتعاقد مع جوتا بجانب فابينيو بشراء المدة المتبقية من أنديتهم.

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