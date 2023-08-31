محمد صلاح يصل جدة غدًا وقد يحضر مباراة الاتحاد والهلال

كشفت تقارير إعلامية عن أن المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سيصل إلى جدة مساء غدٍ الجمعة، وذلك بعد إتمام كافة تفاصيل انتقاله لنادي الاتحاد، كما أن اللاعب قد يحضر مباراة الاتحاد والهلال غدًا في الجولة الخامسة من دوري روشن.

وقال الإعلامي عادل الماس قبل قليل لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”: “محمد صلاح سيصل جدة غدًا في الـ 6 مساءً بتوقيت السعودية، وقد يحضر مباراة الاتحاد ضد الهلال، سيصل بطائرة خاصة”.

وأضاف الماس: “المفاوض الاتحادي رفع العرض وقدمه لإدارة ليفربول منتصف الأسبوع الحالي، ومن المنتظر إصدار فريقي ليفربول والاتحاد بيانًا حول إتمام الصفقة بشكل رسمي، وكما نعلم أن التفاوض مع الأندية الإنجليزية وإتمام الإجراءات يأخذ وقته”.

وكانت جماهير الاتحاد طالبت في أكثر من مناسبة، حسم صفقة صلاح والتعاقد معه وذلك لتدعيم الجانب الهجومي في صفوف الفريق.

مباراة الاتحاد والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وتُذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويُمكن متابعة مباراة الاتحاد ضد الهلال على قناة SSC HD1، ومن خلال تطبيق شاهد، الذي ينقل كافة مواجهات البطولة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة الغد، بحثًا عن مواصلة انطلاقته المميزة مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، لتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يطمح الزعيم لحصد نقاط مباراة الاتحاد والهلال، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن الأداء تحسن في الجولتين الماضيتين، ولم تهتز شباكه، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.