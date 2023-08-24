محمد صلاح يوافق على عرض الاتحاد

يبدو أن نجم ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

محمد صلاح يُبدي موافقته

وأكدت تقارير، مساء اليوم الخميس، أن محمد صلاح أبدى موافقته رسميًا على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويتبقى فقط الاتفاق مع ليفربول، لحسم الصفقة.

وأشارت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” اليوم، أن نادي الاتحاد سيمنح ليفربول 100 مليون يورو، لشراء المدة المتبقية في عقد صلاح، فيما قدم للنجم المصري عرضًا لمدة 3 مواسم، بإجمالي رواتب 200 مليون يورو.

ويُعد محمد صلاح، مطلبًا رئيسيًا للجماهير الاتحادية، حيث تطمح في حسم الإدارة للصفقة، والمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستُقام في جدة نهاية العام.

صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.