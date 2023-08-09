محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو، في تسجيل الهدف الأول في شباك الشباب سريعًا، ليمنح الأزرق التقدم بعد مرور 9 دقائق فقط.

محمد كنو يهز الشباك

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الهلال ضد الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية العربية”.

وضغط الفريقان بقوة، أملًا في التسجيل مبكرًا، وتدخل حسين الصبياني على ميشيل ديلغادو، ليحتسب الحكم خطأ، ويمنح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ينتج عنه هدف محمد كنو.

ولعب روبن نيفيز الكرة بشكل مميز، ليُقابلها محمد كنو برأسية رائعة عند الدقيقة التاسعة، لتشتعل المباراة أملًا في تسجيل هدف جديد.

الفريقان بكأس الملك سلمان للأندية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3/ 1، فيما صعد الشباب بعد تجاوزه لعقبة الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.