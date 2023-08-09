كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو، في تسجيل الهدف الأول في شباك الشباب سريعًا، ليمنح الأزرق التقدم بعد مرور 9 دقائق فقط.
وانطلقت، قبل قليل، مباراة الهلال ضد الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية العربية”.
وضغط الفريقان بقوة، أملًا في التسجيل مبكرًا، وتدخل حسين الصبياني على ميشيل ديلغادو، ليحتسب الحكم خطأ، ويمنح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ينتج عنه هدف محمد كنو.
ولعب روبن نيفيز الكرة بشكل مميز، ليُقابلها محمد كنو برأسية رائعة عند الدقيقة التاسعة، لتشتعل المباراة أملًا في تسجيل هدف جديد.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3/ 1، فيما صعد الشباب بعد تجاوزه لعقبة الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.
أول أهداف الديربي للهلال عن طريق كنو⚽️
الهلال 1 × 0 الشباب #الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/mDJDe9hdbD
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023