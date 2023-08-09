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في نصف نهائي كأس الملك سلمان

محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو، في تسجيل الهدف الأول في شباك الشباب سريعًا، ليمنح الأزرق التقدم بعد مرور 9 دقائق فقط.

محمد كنو يهز الشباك

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الهلال ضد الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية العربية”.

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مباراة الهلال ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وضغط الفريقان بقوة، أملًا في التسجيل مبكرًا، وتدخل حسين الصبياني على ميشيل ديلغادو، ليحتسب الحكم خطأ، ويمنح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ينتج عنه هدف محمد كنو.

محمد كنو
كنو – المصدر @UAFAAC

ولعب روبن نيفيز الكرة بشكل مميز، ليُقابلها محمد كنو برأسية رائعة عند الدقيقة التاسعة، لتشتعل المباراة أملًا في تسجيل هدف جديد.

مباراة الهلال ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

الفريقان بكأس الملك سلمان للأندية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3/ 1، فيما صعد الشباب بعد تجاوزه لعقبة الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

 

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