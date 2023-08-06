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أسطورة الاتحاد اعترض على الأداء التحكيمي في مباراة الأمس

محمد نور يوجه رسالة مثيرة لـ علي البليهي : لو ألعب 10 دقائق ضده!

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
محمد نور يوجه رسالة مثيرة لـ علي البليهي : لو ألعب 10 دقائق ضده!
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ محمد نور نجم الاتحاد السابق، وهو يوجه رسالة مثيرة ونارية إلى علي البليهي مدافع الهلال بعد مباراة أمس بين الاتحاد والهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

رسالة نور لـ علي البليهي

وقال نور في مقطع فيديو له: ” مقهور أنا من حركاته ونفخة صدره، الكورة مب كذا، أتمنى لو موجود 10 دقائق ضده ألعب فيهم”.

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وأبدى جمهور الهلال اندهاشه من تناقض التصريحات الخاصة بـ محمد نور، حيث سبق لنجم الاتحاد وأن أبدى إعجابه بشخصية اللاعب علي البليهي وإصراره على الفوز خلال تصريح له في برنامج ملعب SBC.

انتقادات ضد الحكم القطري 

وبالأمس، انتقدت جموع كبيرة من الجماهير الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم حكم مباراة الاتحاد ضد الهلال، وذلك بسبب أدائه الذي أثار الجدل في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1 وعبوره لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

البداية كانت مع الناقد الرياضي عادل الملحم الذي قال عبر حسابه في موقع ” إكس” : ” بعد ضرب ميشايل لجوتا توقعنا قيام الحكم القطري بطرده”.

أما الناقد الرياضي تركي الغامدي فقال: ” شكرًا لـ الهلال والاتحاد، مباراة كبيرة ومثيرة وممتعة، أسوأ ما في المباراة الحكم القطري، كان أقل من مستوى الكلاسيكو، ألف مبروك لـ الهلاليين الفوز والتأهل، هارد لك الاتحاديين”.

بينما قال الناقد الرياضي محمد البكيري والمعروف بانتمائه لنادي الاتحاد: ” الحكم القطري الشهير بالفشل، يسجل الهدف الثاني لـ الهلال من ركلة جزاء في شباك الاتحاد”.

بينما انتقد مشجعو الاتحاد الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل ومنها ركلة الجزاء التي سجل منها سالم الدوسري الهدف الثاني لـ أزرق الرياض، بجانب احتساب الهدف الأول لـ الهلال رغم وجود دفعة من سافيتش للاعب زكريا هوساوي مدافع الاتحاد.

أما مشجعو الهلال فانتقدوا الحكم بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للاعب الصربي سيرجي سافيتش.

 

 

 

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