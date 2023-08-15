محمية الملك سلمان تناقش دور الشباب في المحافظة على البيئة

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استضافت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أمس، الاثنين، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ديوانية حوارية تحت عنوان “دور الشباب الإعلامي والتطوعي في المحافظة على البيئة”، وكان ضيف الديوانية نائب مدير هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل الأستاذ حمدان التومي وأدار الحوار الإعلامية سعاد الشمري.
وناقشت الديوانية عدة محاور أهمها دور الشباب في المحافظة على البيئة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الحديث حول مجالات التطوع البيئي لدى الشباب والتعامل الإعلامي البيئي.
وتهدف الديوانية لتعزيز دور الشباب في المحافظة على البيئة والتي تعد من أهم مستهدفات هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إضافة إلى تسليط الضوء على دور العمل التطوعي بشكل عام ودور الهيئة بشكل خاص في مجال التطوع والفرص التطوعية حيث إن مثل هذه الندوات والديوانيات تعزز من التواصل الفعال مع المجتمع المحلي.
الجدير بالذكر أن الديوانية أقيمت مساء أمس الاثنين في منطقة وادي السلف في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة حائل.