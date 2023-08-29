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مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
المواطن - فريق التحرير

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يحذر الأطباء من خطورة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم على حاسة السمع، خاصة أن ارتفاع الكوليسترول يسبب أمراضاً خطيرة كأمراض القلب والسكتة الدماغية.

القاتل الصامت

ويطلق الأطباء على ارتفاع نسبة الكوليسترول، اسم القاتل الصامت، لأنه قد لا يظهر دائماً أعراضاً تحذيرية، قبل أن يؤدي إلى مثل هذه المخاطر الصحية، ولكن، في بعض الأحيان، قد تظهر علامات تحذيرية مثل فقدان السمع.

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يُعد فقدان السمع من العلامات التحذيرية الغير معروفة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم. وقد لا يكون العلامة التحذيرية الأولى، إلا أنه من المهم عدم تجاهله كما يرى خبراء الصحة.

الكوليسترول وحاسة السمع

غالباً ما يبدأ فقدان السمع الناتج عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بصعوبة سماع الأصوات عالية النبرة، أو فهم المحادثة في البيئات الصاخبة، ويمكن عندئذ أن تتفاقم المشكلة السمعية مع مرور الوقت، إذا بقيت دون علاج.

يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول على السمع بتراكمه في الشرايين، ما يؤدي إلى ضيقها، ويحد من تدفق الدم اللازم لأداء الأذنين بشكل سليم.

يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في زيادة مستويات الكوليسترول السيئ أو خفضها لدى المريض، إذ إن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لخفض نسبة الكوليسترول، ومنها الكعك، والبسكويت وفطائر اللحم، والنقانق واللحوم الدهنية.

ومن المهم أيضاً تجنب الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل، والتي قد تكون موجودة في الأطعمة المعلبة، والزبدة والسمن والقشدة والجبن الصلب كالشيدر.

أعراض ارتفاع الكوليسترول

هناك أعراض أخرى مثل تورم مفاصل اليدين أو الركبتين أو وتر العرقوب في الجزء الخلفي من الكاحل، وظهور كتل صغيرة صفراء من الكوليسترول بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وظهور حلقة بيضاء شاحبة حول الجزء الملون من العين، لذلك فإن استشارة الطبيب ضرورية عند ظهور مثل هذه الأعراض، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا.

 

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