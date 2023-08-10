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باختراعات تم تسجيلها مسبقاً في الهيئة السعودية للملكية الفكرية

مخترعات مساعي يحصدن الميداليات الفضية والبرونزية وجائزة خاصة في أولمبياد كوريا الدولي للشباب KIYO 2023

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
مخترعات مساعي يحصدن الميداليات الفضية والبرونزية وجائزة خاصة في أولمبياد كوريا الدولي للشباب KIYO 2023
المواطن - فريق التحرير

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اختتم أولمبياد كوريا الدولي للشباب KIYO 2023 مساء الأربعاء؛ حيث شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في جمعية مساعي النسائية الخيرية تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بعدد من مستفيداتها في الأولمبياد، باختراعات تم تسجيلها مسبقا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وجرى استعراضها أمام لجنة التحكيم الذين أشادوا بجودة الأفكار المُنَفّذة، وفازت الجمعية بفضل الله بـ٣ ميداليات (فضية، برونزية).

مخترعات مساعي يحصدن الميداليات

وفي التفاصيل، حصلت المخترعة “مياس عادل” على الميدالية الفضية، عن اختراعها باسم “جهاز قابل للارتداء لتحديد حالة الغرق وتفاديها”. كما حصلت على جائزة برنامج براءات اختراع الطلاب في هونغ كونغ “كأفضل اختراع دولي”.

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فيما حصلت المخترعة “ريما البديّع” على ميدالية برونزية، عن اختراعها يحمل اسم “نظام تحديد الزوار وتنظيمهم في المنشأة”. وحصلت المخترعة “شهد الخالدي” على ميدالية برونزية، عن اختراعها “جهاز تعقيم اليدين ووضع القفازات على مستخدم”.

وبفضل الله حصدت الجمعية على هذه الميداليات ضمن منافسة ضمت قرابة (300) مشارك.

ويأتي هذا الإنجاز الوطني تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في ترسيخ ثقافة الابتكار، وثمرة جهود قامت بها الجمعية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. كما ترفع رئيس مجلس إدارة جمعية مساعي النسائية الخيرية الأستاذة/ لولوة الواصل، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الوطني المشرف، والذي تَحقق بفضل من الله تعالى، نتيجة الدعم والتمكين الذي توليه القيادة السعودية -حفظها الله- لأبناء الوطن الذي نتج عنه هذا التميز والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية.

إنجاز للوطن

وعبّر الفائزات عن سعادتهم بتحقيق ذلك الإنجاز للوطن، مؤكدين أنه سيكون أكبر دافع لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات وحصد الجوائز في المسابقات.

وتعد هذه المشاركة الدولية الثانية لجمعية مساعي الخيرية. حيث تمتلك الجمعية في رصيدها من المشاركات الدولية السابقة، 3 ميداليات (ذهبية، فضية وبرونزية)، والعديد من الجوائز الخاصة.

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