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بعد احتساب نسبة تبخر 25%

مخزون مياه إسطنبول يكفيها لشهرين فقط

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
مخزون مياه إسطنبول يكفيها لشهرين فقط
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام تركية أنه لم يتبقَّ بخزانات المياه التي تزوّد مدينة إسطنبول سوى فترة شهرين فقط، وأنه في حال استمر الوضع مع الجفاف، فإن الوضع سيكون حرجًا، حيث بلغت نسبة ملء الخزانات 33.37%.

تكفي 91 يومًا

ولفتت قناة NTV التركية إلى أنّ المياه المتبقية للمدينة تكفي 91 يومًا، وعند احتساب أن نسبة 25% قد تتبخر، فإن الاحتياطيات هذه ستدوم لمدة 61 يومًا فقط.

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من جهتها، ذكرت هيئة الموارد المائية والصرف الصحي في إسطنبول أن معدل ملء الخزانات حتى تاريخ اليوم الأربعاء 16 أغسطس، بلغ نسبة 33.37% ما يعادل أكثر من 289 مليون متر مكعب.

وتابعت الهيئة أيضًا أنه في المتوسط​​، وخلال الأسبوعين الماضيين، استهلكت المدينة بين 3 إلى 3 ملايين ونصف المليون متر مكعب من المياه بشكل يومي.

في الوقت نفسه، انخفض منسوب المياه في غضون أسبوعين بنسبة أكثر من 4%. وذكرت المعلومات التي قدّمتها الهيئة أنّه تم ملء الخزانات بنسبة 17% فقط في عام 2014 خلال نفس الفترة من العام، ولم ينخفض ​​المستوى في السنوات الثماني التالية عن نسبة 52%.

وتابعت الهيئة أنه في أغسطس العام الماضي، امتلأت الخزانات بنسبة 62 في المائة. وذكرت أن نصف أكبر 10 خزانات تعتبر ضحلة المستوى عمليًّا- أقل من 2% منها فقط ممتلئة.

وفي الوقت الحالي يوجد أكثر من 80% من احتياطيات المياه في 3 خزانات: أوميرلي ودارليك وتركوس.

بدورها، ذكرت توقعات الطقس أنه من غير المتوقع هطول الأمطار في إسطنبول في الأيام العشرة القادمة، وستتراوح درجة الحرارة من 30 إلى 32 درجة. وقد حث عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

مياه اسطنبول

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