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قبل مباراتهما بكأس الملك سلمان للأندية

مدرب الرجاء: نسعى لتقديم الأفضل والنصر يتطور

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
مدرب الرجاء: نسعى لتقديم الأفضل والنصر يتطور
المواطن - فريق التحرير

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أشاد مدرب الرجاء المغربي، الألماني جوزيف زينباور بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، متمنيًا تقديم الأفضل والظهور بشكل مميز.

تعليق جوزيف زينباور على المباراة

وتحدث جوزيف زينباور، عن مواجهة النصر ضد الرجاء، قائلًا: “نعلم بأننا الفريق الوحيد من قارة أفريقيا، لذا نحرص على تقديم الأفضل ومحاولة الاستفادة من الفرق التي سنلعب ضدها”.

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مدرب الرجاء جوزيف زينباور
جوزيف زينباور

وأضاف: “نعلم أن المدرب لويس كاسترو جديد على النصر وشاهدنا مبارياتهم ونحاول معرفة الفريق أكثر، ونعلم أيضًا أن كريستيانو رونالدو يعرف المدرب من قبل وهو منذ سنة هُنا ويعرف الثقافة ويعرف كل شيء”.

وتابع مدرب الرجاء خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “النصر يتطور من مباراة لأخرى، ولكن الأهم هو تطوير فريقي وسأختار اللاعبين المناسبين لهذه المباراة، وإذا لم يعطي كل لاعب 100% لن ننتصر ضد النصر”.

مدرب الرجاء جوزيف زينباور
جوزيف زينباور

النصر ضد الرجاء

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الرجاء، عند الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الفريق المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

الرجاء المغربي
لاعبو الفريق المغربي – المصدر @UAFAAC

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