Icon

22.7 مليون زائر لفعاليات الترفيه في 120 مدينة سعودية Icon الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon استمرار التسجيل في حساب المواطن وفق الآلية والضوابط الجديدة Icon مدرب الشباب: مواجهة الغد صعبة ونسعى لخطف بطاقة التأهل Icon سافيتش يمنح الهلال التقدم ضد الوداد Icon تشكيل مباراة الاتحاد والشرطة العراقي Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم Icon لويس كاسترو: مباراة الزمالك بمثابة النهائي Icon الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر Icon أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا قوة بطولة كأس الملك سلمان للأندية

مدرب الشباب: مواجهة الغد صعبة ونسعى لخطف بطاقة التأهل

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
مدرب الشباب: مواجهة الغد صعبة ونسعى لخطف بطاقة التأهل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، عن تمنياته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتجاوز عقبة الاتحاد المنستيري التونسي غدًا، والتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مدرب الشباب يؤكد صعوبة المباراة

وقال مدرب الشباب: “سعيد بتواجدي هنا، وتنتظرنا مباراة هامة أمام فريق صعب تابعتهم بشكل جيد في البطولة يمتلكون عناصر مميزة، ودرست كافة النقاط؛ يتطلب علينا الدخول بأفضل أداء وبروح عالية من أجل الانتصار وحسم التأهل”.

قد يهمّك أيضاً
ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه عقوبة قاسية لـ يوفنتوس

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه عقوبة قاسية لـ يوفنتوس

مارسيل كايزر
كايزر – المصدر @AlShababSaudiFC

وتابع كايزر: “سوف نلعب من أجل الفوز في كل المباريات وأنا محظوظ بتواجد مجموعة رائعة من اللاعبين أثق بهم جميعًا، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا أمام الاتحاد المنستيري، لاشك أنه فريق مختلف وهذه البطولة تنافسية يتواجد فيها أندية قوية وصعبة”.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الشباب والاتحاد المنسيتري: “لا يوجد فريق يلعب بلا طموح حتى لو لم يملك فرصة للتأهل، وكل الفرق المتواجدة صعبة وتسعى لتحقيق البطولة، بلا شك يتوجب أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة خصوصًا في مباراة الغد، والأهم لدينا حاليًا هو خطف بطاقة التأهل لربع النهائي”.

 

الشباب
جانب من المؤتمر – المصدر @AlShababSaudiFC

المولد يطمح بخطف بطاقة التأهل

ومن جانبه، قال نجم الشباب، سعد المولد: “أرحب بالمدير الفني كايزر، وأتمنى له التوفيق معنا، نحن كلاعبين عازمين على بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز، لضمان التأهل وإسعاد الجماهير الشبابية”.

وأردف: “نعرف الفرق التونسية والعربية جيدًا، والاتحاد المنستيري فريق صعب نكن له كل الاحترام، وعلينا تقديم كل ما لدينا لحسم التأهل، وأشكر الجماهير على دعمها المستمر ونتمنى تواجدهم غدًا في المباراة الهامة، ونعدهم بتقديم الأفضل”.

سعد المولد
المولد – المصدر @AlShababSaudiFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم