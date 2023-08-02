مدرب الشباب: مواجهة الغد صعبة ونسعى لخطف بطاقة التأهل

أعرب المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، عن تمنياته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتجاوز عقبة الاتحاد المنستيري التونسي غدًا، والتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مدرب الشباب يؤكد صعوبة المباراة

وقال مدرب الشباب: “سعيد بتواجدي هنا، وتنتظرنا مباراة هامة أمام فريق صعب تابعتهم بشكل جيد في البطولة يمتلكون عناصر مميزة، ودرست كافة النقاط؛ يتطلب علينا الدخول بأفضل أداء وبروح عالية من أجل الانتصار وحسم التأهل”.

وتابع كايزر: “سوف نلعب من أجل الفوز في كل المباريات وأنا محظوظ بتواجد مجموعة رائعة من اللاعبين أثق بهم جميعًا، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا أمام الاتحاد المنستيري، لاشك أنه فريق مختلف وهذه البطولة تنافسية يتواجد فيها أندية قوية وصعبة”.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الشباب والاتحاد المنسيتري: “لا يوجد فريق يلعب بلا طموح حتى لو لم يملك فرصة للتأهل، وكل الفرق المتواجدة صعبة وتسعى لتحقيق البطولة، بلا شك يتوجب أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة خصوصًا في مباراة الغد، والأهم لدينا حاليًا هو خطف بطاقة التأهل لربع النهائي”.

المولد يطمح بخطف بطاقة التأهل

ومن جانبه، قال نجم الشباب، سعد المولد: “أرحب بالمدير الفني كايزر، وأتمنى له التوفيق معنا، نحن كلاعبين عازمين على بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز، لضمان التأهل وإسعاد الجماهير الشبابية”.

وأردف: “نعرف الفرق التونسية والعربية جيدًا، والاتحاد المنستيري فريق صعب نكن له كل الاحترام، وعلينا تقديم كل ما لدينا لحسم التأهل، وأشكر الجماهير على دعمها المستمر ونتمنى تواجدهم غدًا في المباراة الهامة، ونعدهم بتقديم الأفضل”.