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قبل مواجهة الفريقين غدًا بكأس الملك سلمان

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب عن نقاط قوة الهلال، وذلك قبل مباراة الفريقين غدًا في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وقال مدرب الشباب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الهلال غدًا: ” الجميع يعرف أن فريق الليث قاتل من أجل الوصول لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية وسنواجه أزرق الرياض والكل يعلم بأنه فريق جيد ويجب أن نكون في كامل جاهزيتنا للفوز عليه وإرضاء جماهيرنا”.

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وأضاف كايزر: ” نقاط قوة أزرق الرياض تكمن في الأظهرة ونسعى في مباراة الغد للظهور بصورة مختلفة، وأرى من وجهة نظري أن فريقنا يمتلك أفضل دفاع ولكن المنظومة لا تعتمد على المدافعين فقط وفي المباراة الماضية لم ألعب برأس حربة، وكان الأمر لغرض تكتيكي”.

الهلال والشباب 

وسيواجه أزرق الرياض غدًا فريق الشباب في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة إقامة نهائي كأس الملك سلمان للأندية في ملعب الجوهرة المشعة في جدة يوم السبت المقبل.

مارسيل كايزر مدرب الشباب

وقال وليد الفراج في حلقة أول أمس ببرنامج “أكشن مع وليد”: “نهائي البطولة لن يقام في الجوهرة لأن الملعب لا يزال تحت الصيانة في الوقت الحالي، وسيكون في الطائف في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية”.

وتنطلق مباراتا نصف نهائي البطولة غدًا الأربعاء حيث يلعب الشرطة العراقي ضد النصر في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، ويواجه الهلال جاره الشباب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات ربع نهائي البطولة، انتهت بفوز الشرطة على السد القطري برباعية لهدفين، وفاز الهلال على الاتحاد بثلاثية لهدف، بينما فاز النصر على الرجاء المغربي بثلاثية لهدف، وتأهل الشباب على حساب الوحدة الإماراتي.

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