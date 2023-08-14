مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال مدريد

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، أن الحارس الإسباني كيبا ترك تشيلسي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الريال في التعاقد مع حارس قوي وذلك تعويضًا لغياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لفترة طويلة وذلك بسبب معاناته من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

وقال بوتشيتينو بعد تعادل تشيلسي وليفربول أمس في الدوري الإنجليزي: “كيبا حدث معه كل شيء بسرعة وهذا هو القرار الصحيح له، هو غادرنا”.

كيبا يرفض البايرن ويختار ريال مدريد

وسيتعاقد ريال مدريد مع الحارس الإسباني كيبا لموسم واحد على سبيل الإعارة من تشيلسي، حيث كان كيبا قريبًا من بايرن ميونخ الألماني لكن الحارس الإسباني عطل إتمام انتقاله للبايرن مفضلًا الانضمام لـ ريال مدريد

وفي مباراة تشيلسي وليفربول أمس، كان الكولومبي لويس دياز افتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة الـ 18 بعد تمريرة متقنة من المصري محمد صلاح.

ملخص مباراة تشيلسي ضد ليفربول

وعاد صلاح بعدها ليسجل الهدف الثاني لـ ليفربول لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ونجح تشيلسي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر الفرنسي أكسيل ديساسي في الدقيقة الـ 38.

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني عبر اللاعب تشيلويل لكن أيضًا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة كما هي ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وكانت مباراة تشيلسي ضد ليفربول أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.

ودفع بوكيتينو ويورجن كلوب بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسجيل هدف يُسهل مهمته في تحقيق الفوز، وملاحقة مانشستر سيتي وأرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منذ الجولة الأولى.

وجاء تشكيل البلوز في مباراة تشيلسي وليفربول، كالتالي؛ روبرت سانشيز، أكسيل ديساسي، تياغو سيلفا، ليفي كولويل، رييس جيمس، إينزو فرنانديز، كونور كالاغر، كارني تشوكويميكا، بن تشيلويل، رحيم سترلينج ونيكولاس جاكسون.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل ليفربول في مباراة أمس كالتالي؛ أليسون بيكر، ترنت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح ديوغو جوتا.