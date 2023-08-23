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المتهمة مراهقة عمرها لم يتجاوز 18 عامًا

مدمنة شبو تنهي حياة أسرتها بالكامل وتشعل النيران في الجثث

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
مدمنة شبو تنهي حياة أسرتها بالكامل وتشعل النيران في الجثث
المواطن - فريق التحرير

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روى المحامي والمستشار القانوني عطية العنزي، قصة مأساوية تقشعر لها الأبدان لمراهقة أنهت حياة أفراد عائلتها بالكامل؛ بسبب إدمانها لمخدر الشبو.

تفاصيل بشعة

وقال العنزي خلال لقائه مع برنامج بالمرصاد: إنه اطلع على أوراق هذه القضية، ومن هول أحداثها لم يصدقها عقله حتى الآن، كاشفًا أن طبيعة تلك الحالة كانت لمراهقة عمرها لم يتجاوز 18 عامًا، أقدمت بمساعدة أحد أقربائها، لم يتجاوز عمره 16 عامًا على قتل عائلتها بأكملها؛ بسبب مخدر الشبو.

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وأضاف: اتفقت الفتاة والشاب على قتل والدها ووالدتها وأخواتها الأربعة وهم نيام، وترصدا لهم حتى نفذا الجريمة.

فعل صادم

وكشف المحامي أنه بعد تنفيذ الجريمة، جمعا الجثث وقاما بوضعها في مكان واحد داخل منزل، وسكبا عليهم مادة البنزين وأشعلا فيها النار، وبعد ذلك، ذهبا ليعيشا حياة طبيعية لفترة طويلة من الزمن ولم يتأثرا إطلاقًا؛ بسبب تعاطيهما للمخدرات.

 

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