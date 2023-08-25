مدني الأحساء يخمد حريقًا في مصنع دون إصابات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بالأحساء تمكنت من إخماد حريق نشب في مصنع دون وقوع إصابات.

ونوهت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن أعمال التبريد ما زالت مستمرة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث.

ونشرت صورًا خلال عملية إخماد الحريق.