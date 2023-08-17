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لا تزال عمليات الإخماد مستمرة

مدني الرياض يباشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
مدني الرياض يباشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، مباشرة فرقها بالرياض حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على منصة “إكس” أنه لا زالت عمليات الإخماد مستمرة.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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