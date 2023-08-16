مدني الرياض يخمد حريقًا في أرض مسورة بحي المشاعل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع في أرض مسورة بحب المشاعل دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في أرض مسورة بحي المشاعل، ولا إصابات”.

ونشرت صورًا من عمليات إخماد الحريق.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.