مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشة نجارة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق نشب في ورشة نجارة بالرياض دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”: ” الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقاً في ورشة نجارة، ولا إصابات”.

ونشرت صورًا من عمليات إخماد الحريق .

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.