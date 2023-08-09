مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشة نجارة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق نشب في ورشة نجارة بالرياض دون وقوع إصابات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”: ” الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقاً في ورشة نجارة، ولا إصابات”.
ونشرت صورًا من عمليات إخماد الحريق .
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.