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مطالبًا بضرورة التقيد بإجراءات السلامة

مدني الشرقية يرصد مخالفة تخزين عشوائي في ارتدادات مبنى

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
مدني الشرقية يرصد مخالفة تخزين عشوائي في ارتدادات مبنى
المواطن - فريق التحرير

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رصد مفتش السلامة التابع للمديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بالمنطقة الشرقية.

مخالفة سلامة

وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن تخزين عشوائي في ارتدادات مبنى.

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وجددت المديرية دعوتها إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.

حملات رقابية دائمة

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.

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