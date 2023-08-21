مدني الشرقية يرصد مخالفة تخزين عشوائي في ارتدادات مبنى الاتحاد يواصل محاولاته لضم فاران إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار غزيرة حتى الـ11 مساءً نجم أتلتيكو مدريد بديل زيلينسكي في الأهلي جانب من جهود رجال الأمن العام مع بدء العام الدراسي الجديد فتح التسجيل في معهد بيت العود بالرياض 80 متدربًا في برنامج طب الباطنة بتجمع القصيم أبها يقترب من ضم إيكامبي حتى 2025 الهلال يعلن رحيل موسى ماريغا أجهزة منزلية تزيد من فاتورة استهلاك الكهرباء
رصد مفتش السلامة التابع للمديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بالمنطقة الشرقية.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن تخزين عشوائي في ارتدادات مبنى.
وجددت المديرية دعوتها إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.
وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.